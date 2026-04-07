先月、スキージャンプのワールドカップで日本人選手として１７人目の優勝を果たした内藤智文選手。今回、大会後に初めて出勤した日の様子と異色の公務員ジャンパーとして快挙を成し遂げた今の心境を取材しました。 【写真を見る】【前編】「テッペンとってこい！」が現実に快挙を成し遂げた公務員ジャンパー、大会後の初出勤に密着！スキージャンプのワールドカップで優勝同僚から祝福さ