日本時間の2026年4月2日に地球を出発し、2026年4月7日に人類史上最も地球から離れた地点に到達したアルテミスIIミッションのオリオン宇宙船には、写真撮影用のカメラとして2016年発売の一眼レフカメラ「Nikon D5」が持ち込まれています。The 10-Year-Old Nikon D5 DSLR Really Is the Best Camera for Artemis II | PetaPixelhttps://petapixel.com/2026/04/06/the-10-year-old-nikon-d5-dslr-really-is-the-best-camera-for-artem