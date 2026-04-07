「第61回上方漫才大賞」が7日、大阪市内で開催され、「ぐろう」が新人賞に輝いた。これまで、カンテレで日曜昼間などに放送されていた同大会は今回、大会史上初のゴールデンタイムに生放送。観客審査員100人による採点（合計500点）で競われたが、本番中にハプニングが発生した。同賞にノミネートされた5組は事前に出番順をくじ引きし、ぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎、愛凛冴の順で登場。トップバッターのぐろうは、集計