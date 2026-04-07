お笑いコンビ「鬼越トマホーク」が、7日に更新されたお笑いタレントの関根勤（72）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。「ある意味怖い芸能人」に大物俳優の名前を挙げた。鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃん、関根勤の3人でトークを展開する中で、金ちゃんは「ある意味怖い芸能人」の1位に俳優・藤岡弘、を挙げた。良ちゃんも「すごく優しいんですけど、人間としてこんな人に会ったことない」と語った。続けて藤岡とバラエテ