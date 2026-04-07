新生ジャガーが初となる市販車モデルの4ドアGTを今秋に世界初公開する。それに先駆け、新生ジャガーの開発ストーリーが公開された。【画像】新生ジャガー初となる市販車モデルの4ドアGTの開発ストーリーを公開（写真23点）開発にあたりエンジニアたちは、これまでジャガーが世に送り出してきた名車を見直した。新型ラグジュアリー4ドアGTに、歴代の名作がもつ「余裕のある力強いパワーがもたらす魅力的なドライビング」と「洗練さ