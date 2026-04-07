７日未明、前橋市でバイクが軽乗用車にぶつかる事故があり、バイクに乗っていた２人がケガをしました。２人は未成年で免許をもっていなかったということです。 警察によりますと、７日午前０時半ごろ前橋市関根町の交差点でバイクと軽乗用車がぶつかる事故がありました。バイクに乗っていた女子中学生（１３）が左足の骨を折るなどの大けがをし、同じバイクに乗っていたアルバイトの少年（１６）もけがをしました。車に乗っていた