小児がんと闘う子どもたちの治療に役立てようと、赤血球などを擬人化した漫画「はたらく細胞」を使ったＶＲソフトがお披露目されました。 広島大学病院が県内の企業などと協力して３年かけて開発したのが、世界初の小児がん治療用ソフト「はたらく細胞ＶＲ」です。 このＶＲソフトは漫画やアニメでおなじみの「はたらく細胞」のキャラクターと一緒に、体の仕組みを学びながらがん細胞と闘うものです。 毎年２０００人以上