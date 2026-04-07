【その他の画像・動画等を元記事で観る】数々の人気アニメ作品や話題作の舞台で活躍中の入野自由、4月8日にニューシングル「驚きの子」をリリースすることが発表されているが、表題曲「驚きの子」とカップリング曲「つま先踏んで」のMusic VideoがそれぞれYouTubeにて公開されることが決定した。「驚きの子」はテレ朝系列にて好評放送中のTVアニメ『神の庭付き楠木邸』のOPテーマ。カップリング曲「つま先踏んで」と共に尾崎雄貴(G