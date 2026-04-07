入野自由、TVアニメ『神の庭付き楠木邸』OPテーマ「驚きの子」Music Videoが4月8日20時に公開決定！Teaser映像が解禁！

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数々の人気アニメ作品や話題作の舞台で活躍中の入野自由、4月8日にニューシングル「驚きの子」をリリースすることが発表されているが、表題曲「驚きの子」とカップリング曲「つま先踏んで」のMusic VideoがそれぞれYouTubeにて公開されることが決定した。

「驚きの子」はテレ朝系列にて好評放送中のTVアニメ『神の庭付き楠木邸』のOPテーマ。カップリング曲「つま先踏んで」と共に尾崎雄貴(Galileo Galilei)からの提供楽曲となり、前者は4月8日(水)20時に、後者は4月9日(木)20時に、それぞれ入野自由公式YouTubeチャンネルにてMusic Videoのフル尺が公開される。

また、Music Videoの公開に先駆けて「驚きの子」Teaser Movieが公開された。入野が大草原で夕暮れを背景に歌い上げるドラマチックな映像に仕上がっている。

新曲を引っ提げて、4月13日より3都市4公演で開催される「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”」はチケット一般発売中。まもなくリリースの新曲２曲に加え、本ツアーでしか聴くことができないスペシャルな内容になっているので、ぜひライブに足を運んでみてほしい。

入野自由「つま先踏んで」Music Video＊4/9(木)20時公開

https://www.youtube.com/watch?v=ewaqVvvKH6U

●リリース情報

入野自由 ニューシングル

「驚きの子」

2026年4月8日発売

【豪華盤（CD＋DVD）】



品番：COZC-2310〜1

価格：￥3,000（税込）

・入野自由撮影！携帯用ステッカー

・フォトカード1枚（全3種からランダムで1枚封入）

・スリーブケース

【通常盤（CD）】



品番：COCC-18324

価格：￥1,500（税込）

CD予約はこちら

https://irinomiyu.lnk.to/odorokinoko_ec

＜CD＞

M1.「驚きの子」

作詞・作曲：尾崎雄貴 編曲：Galileo Galilei

M2.「つま先踏んで」

作詞・作曲：尾崎雄貴 編曲：Galileo Galilei

＜DVD＞

「みゆさんぽ〜驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ〜」

CDの詳細はオフィシャルサイトをご確認ください

https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/

《アイメイトグッズ付限定セット》



【入野自由「驚きの子」【豪華盤】アニメイト限定セット】

ぶらさがりアクリルキーホルダー付 セット価格：￥4,500(税込)

※サイズ：約7cm

【入野自由「驚きの子」【通常盤】アニメイト限定セット】

卓上ミニカレンダー(4月始まり)付 セット価格：￥3,040(税込)

※プラケース／ポストカードサイズ／7枚セット／片面フルカラー

店舗オリジナル特典



・アニメイト：

豪華盤…L判ブロマイドA(複製サイン＆コメント入り)

通常盤…L判ブロマイドB(複製サイン＆コメント入り)

・ゲーマーズ：

豪華盤…L判ブロマイドA(複製サイン＆コメント入り)

通常盤…L判ブロマイドB(複製サイン＆コメント入り)

・タワーレコード：L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

・ネオウィング：L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

・とらのあな：L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

・楽天ブックス：L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

・コロムビアミュージックショップ：

豪華盤…アナザージャケットA

通常盤…アナザージャケットB

・Amazon.co.jp：

豪華盤…豪華盤ジャケット絵柄メガジャケ(24cm×24cm)

通常盤…通常盤ジャケット絵柄メガジャケ(24cm×24cm)

「驚きの子」発売記念イベント

3/22(日) 東京：お渡し会

4/18(土) 大阪：お渡し会

5/23(土) 東京：トーク＆お見送り会

詳細は入野自由公式HPにてご確認ください。

●ライブ情報

IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”

2026年4月13日(月) 17：00開場／18：00開演

東京：東京ドームシティkanadeviaホール

2026年4月17日(金) 17：00開場／18：00開演

大阪：Zepp Osaka Bayside

2026年5月1日(金) 17：00開場／18：00開演

福岡：Zepp Fukuoka

2026年5月27日(水) 17：00開場／18：00開演

東京公演：Zepp Haneda（TOKYO）

【東京/大阪/福岡】一般発売中！（※Zepp Haneda公演除く）

ローソンチケット

https://l-tike.com/irinomiyu/

アニメイトチケット

https://animate-ticket.com/events/79

詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください

https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/

●作品情報

TVアニメ「神の庭付き楠木邸」



2026年4月より放送開始

＜イントロダクション＞

田舎の一軒家の管理人を任された楠木湊。

そこは、悪霊がはびこるとんでもない物件……のはずが、規格外の力で知らぬ間に悪霊を一掃してしまう！

清められた楠木邸の居心地の良さに惹かれ、個性豊かな神々が集まるように！

お隣の山神さんたちとほのぼの田舎暮らし、はじまりはじまり。

【キャスト】

楠木湊：坂田将吾

山神：藤真秀

セリ：徳留慎乃佑

トリカ：寿美菜子

ウツギ：小市眞琴

風神：中島ヨシキ

雷神：小林大紀

播磨才賀：梅原裕一郎

【スタッフ】

原作：えんじゅ（電撃の新文芸/KADOKAWA刊）

原作イラスト：ox

監督：関野関重

助監督：山内遼

シリーズ構成：小林雄次

キャラクターデザイン：井ノ上ユウ子・野間千賀子

美術監督：内藤健

美術設定：滝口勝久

色彩設計：佐々木梓

編集：坪根健太郎

撮影監督：富崎杏奈

音響監督：菊田浩巳

録音調整：小原吉男・阿部智佳子

音響効果：佐藤理緒

音響制作：HALF H・P STUDIO

音響制作担当：鑰山千代・山田悠貴

音楽：R・O・N

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：JUVENAGE

製作：「神の庭付き楠木邸」製作委員会

＜入野自由（IRINO MIYU）プロフィール＞

東京都出身。2001年映画「千と千尋の神隠し」のハク役に抜擢され注目を集める。その後も声優として数々の作品に出演、ティモシー・シャラメの吹替も多く演じている。また、声優のみならず、舞台やドラマ、映画など多方面で活躍している。

最近の主な出演作品は、吹替『ウィキッド ふたりの魔女』『DUNE』、映画『言の葉の庭』、アニメ『おそ松さん』『ハイキュー！！』『ONE PIECE』『DIGIMON BEATBREAK』『CITY THE ANIMATION』、ドラマ「元彼の遺言状」、舞台『リア王』『消失』『浪人街』などがある。

(C) 2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会

関連リンク

入野自由オフィシャルサイト

https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/

TVアニメ「神の庭付き楠木邸」公式サイト

https://kusunokitei.com/