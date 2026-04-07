【kindleセール】 開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、天獅子悦也氏の麻雀マンガ「むこうぶち高レート裏麻雀列伝」がセール価格で販売されている。1巻から5巻は11円。59巻まではほぼ半額。60巻から64巻は429円と、最新刊以外をセール価格で購入することができる。 なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対