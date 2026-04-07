春山シーズンを前に県警は7日、山岳遭難救助隊の結隊式と救助訓練を行いました。今季は過去最多の45人態勢で山の安全を守ります。中村柊斗記者「長野県山岳遭難救助隊はこちらの物見の岩で救助訓練を行います」年々山岳遭難が増えている信州。７日、長野市にある「物見の岩」で山岳遭難救助隊は安全で迅速な救助のため、訓練に励みました。今季の山岳遭難救助隊は、県内にある6つの警察署などから過去最多の45人が選ばれまし