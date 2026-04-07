新庄市の２つの高校が統合して誕生した新庄志誠館高校で、きょう開校式が行われました。新庄市内の高校としては２３年ぶりの新設校です。矢野秀樹アナウンサー「六角形の雪の結晶をかたどった新庄北高校の校章。その隣には真新しい文字で新庄志誠館の校名が刻まれている」 【写真を見る】受け継がれた伝統校の「志」新庄志誠館高校の開校式2つの高校が統合して誕生（山形） 新庄志誠館高校は、生徒数の減少などを