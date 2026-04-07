伊藤穣一氏経済同友会の山口明夫代表幹事は7日の記者会見で、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した米富豪エプスタイン氏との関係が報じられた伊藤穣一千葉工業大学長について、同友会の会員資質には問題がないことを確認したと明らかにした。今後も「重要な仲間として活動してもらう」と述べた。伊藤氏は同友会で「企業のDX推進委員会」の委員長として政府に政策提言などを行っていた。同友会の組織再編で、この委員会は