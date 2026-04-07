4月6日からスタートした『嵐』のラストツアー名古屋公演。ファンの「笑顔」も「涙」も輝いた、初日の様子を取材しました。 ■“最後の3日間” 名古屋の初日の熱気は 午前10時。開演8時間も前から駆けつけた、大勢のファンのお目当ては…。名古屋市から：「バスタオルとうちわとペンライトと、ガチャガチャもやりました」泣いても笑っても、5人で最後のライブ。たとえ何時間並んででもグッズは欲しいと