迷子になった男の子の保護に協力したとして、上高井郡小布施町の中学生2人に警察から感謝状が贈られました。「その優しい行動は他の模範となるため、ここに感謝の意を表します」須坂警察署から感謝状が贈られたのは小布施中学校2年の吉野暖さんと3年の伊藤未亜さんです。3月10日午前8時ごろ、登校中の吉野さんは中学校のそばで、ある光景を目撃しました。吉野暖さん「ここで小さい子が泣いていて、どうしたの?って聞いたんですけど