中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月7日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は7日の記者会見で、日本政府は近く「防衛装備移転三原則」と運用指針を改正し、武器輸出規制を緩和する方針であるとの報道に関し、中国は深く懸念していると表明した。毛氏はさらに次のように述べた。さまざまな兆候が示すように、日本の右翼勢力が安全保障政策を攻撃的かつ拡張的な方向に転換しようとしている。日本が「再