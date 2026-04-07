アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」で初めての有人ミッションとなる「Artemis II（アルテミスII）」。NASA（アメリカ航空宇宙局）によると、ミッション6日目を迎えた宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」は、かつて「Apollo 13（アポロ13号）」が打ち立てた人類の最遠到達記録を塗り替え、月面に最接近する歴史的なフライバイを成功させました。【▲ 月に接近するOrion宇宙船から撮影した月。中央右下