【「漫画アクション」No.8】 4月7日 発売 価格：600円 【拡大画像へ】 双葉社は、雑誌「漫画アクション」No.8を4月7日に発売した。価格は600円。 表紙・巻頭では、森脇梨々夏さんが夢の新生活グラビアを披露。特別付録としてクリアファイルも付いてくる。 また、巻中グラビアにはさくらももさんが登場している。 マンガでは、クール教信者氏の「小林さんち