とちぎテレビ ラグビーリーグワン１部の三重ホンダヒートは４月４日、宇都宮市で東京サントリーサンゴリアスに勝利して連勝を３に伸ばしました。 上位６チームによるプレーオフ進出争いが激しくなる中、２連勝中のヒートは、多くの代表選手を抱える強豪、東京サントリーサンゴリアスをホームに迎えます。 試合は立ち上がりの前半５分、ヒートはナンバー