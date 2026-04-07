ホンダ「N-BOX」新車販売で5年連続首位を獲得。軽部門は11年連続トップにホンダの軽自動車「N-BOX」シリーズが、2025年度（2025年4月〜2026年3月）の国内新車市場において販売台数第1位を記録しました。期間中の販売台数は19万8893台に達し、登録車を含めた四輪車総合順位において5年連続のトップとなりました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「N-BOX」です！（20枚）軽自動車部門に限った順位では、11年連続の首位