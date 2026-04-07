4月1日、大阪のNTT西日本研修センタ（PRISM）において、2026年度NTT西日本グループ新入社員入社式が執り行われました。入社式では同社代表取締役社長の北村亮太氏が260人の新入社員にお祝いの言葉を贈ったほか、俳優の橋本環奈さんがサプライズで登場してエールを送りました。ここでは入社式の様子とともに、インタビューに答えてくれたフレッシュな新社会人の声をお伝えします。橋本環奈さん（前列中央）もサプライズ登場したNTT