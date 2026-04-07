転職や昇進など、自身のキャリアに大きな変化があったタイミングは、保障制度の見直しも同時に行うべきタイミングかもしれません。企業によって保障内容や条件が大きく変わることがあります。保障を見直す際のポイントやよくあるミスマッチ例などについて、テレビ番組への出演経験が豊富なファイナンシャルプランナー（FP）の水野崇さんに聞きました。【豆知識】えっ…何もしないのは損！？これが転職、昇進、独立時に見直すべ