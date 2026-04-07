楽しみにしていたデートをドタキャンされて、悲しい気持ちになった経験も一度や二度はあるはず。女の子にドタキャンされたとき、みなさんはどのようなリアクションを心がけているでしょうか。今回は、できるだけ好印象を持たれるよう「デートをドタキャンされたときの５つの注意点」をご紹介させて頂きます。【１】女の子が体調不良の場合、「ゆっくり休んでね。お大事に。」と心配してあげること。「体調が悪いので．．．」と急に