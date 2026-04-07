Are you ready？ みなさんは、2024年末にSNSを席巻した“チャンカパーナ界隈”という言葉を覚えているだろうか。男性アイドルグループ・NEWSが2012年にリリースした楽曲「チャンカパーナ」の魅力にハマる人々を表したワードで、2025年初頭までその話題性は続いた。 そして、そのバトンを「チャンカパーナ」から受け取ったかのように、2025年はCANDY TUNE「倍倍FIGHT!!」やM!LK「好きす