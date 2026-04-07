ただならぬオーラの３人横断歩道の前に立つ美女２人とその後ろに立つ長身の男性。３人は周囲を圧倒するほどのただならぬオーラを放っていた──。それもそのはず、美女は俳優の長澤まさみ（38）と石橋静河（31）。男性は柄本佑（39）だったのである。実はこの日、11月27日に公開されることが明らかになった映画『このごにおよんで愛など』の撮影が、都心の一角で行われていた。「是枝裕和監督（63）の愛弟子で’19年公開の映画『夜