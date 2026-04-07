「頑張っているのに、なぜ終わらないのか」。その答えは、作業スキルよりも“思考の順番”にある。取りかかる前の数分が、その後の数時間を決めることもあるのだ。自治体職員や会社員の相談に数多く向き合ってきた筆者が、悩みの具体例とともに解説する。※本稿は、臨床心理士、公認心理師の中島美鈴『会社でいちいち傷つかない 認知行動療法が教える、心を守り成果を出すための考え方と行動』（日経BP）の一部を抜粋・編集したも