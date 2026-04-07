コースではさまざまなシチュエーションに遭遇するが、苦手な状況があるとスコアを崩してしまいがち。 そこで、ツアープロに状況別のベストな打ち方を伝授してもらった！ ランを多めに使うエッジからピンまで距離があるときはボールを右に置いてフォローを低く！ クラブを短く握りボールを右にセット。 体の重心を下げてやや左足体重に構える。 クラブを低く振り抜いて砂