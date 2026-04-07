バンカーで距離があるときの寄せ方！ボールを右に置いてフォローを低く

コースではさまざまなシチュエーションに遭遇するが、苦手な状況があるとスコアを崩してしまいがち。

そこで、ツアープロに状況別のベストな打ち方を伝授してもらった！

ランを多めに使う エッジからピンまで距離があるときはボールを右に置いてフォローを低く！

クラブを短く握りボールを右にセット。

体の重心を下げてやや左足体重に構える。

クラブを低く振り抜いて砂とボールを一緒に弾き飛ばす。

砂をしっかり爆発させることが大事。

砂を薄く取るのはホームランのミスと背中合わせで危険

グリーンエッジからピンまで距離があるバンカーショットは、ランを多めに使って寄せるのが賢いリスクマネジメントです。砂を薄く取ってキャリーを増やすのは、ホームランのミスと背中合わせで難易度も高いので、僕は選択しません。

まずボールを右に置いて、やや左足体重に構えます。ここで上から打ち込める体勢を作っておくことが大切です。そして「下手投げでボールを放り投げる」イメージをもち、フォローで手とクラブを目標方向に低く出します。こうして砂とボールを一緒に飛ばせばランが多くなりますよ。

下手投げでボールを放り投げる感じです

体の回転を使って右手を目標方向に低く出せば、砂を爆発させるパワーを出しながら、真っすぐ打ち出せる。

コックを使い上から打ち込む

バックスイングでコックを使い、ヘッドを高い位置にもっていけば上から打ち込める。すくい上げる動きはＮＧ。

いかがでしたか？ エッジからピンまで距離があるときには、ボールを右に、フォローを低くすることを意識してみましょう！

池村寛世

●いけむら・ともよ／１９９５年生まれ、鹿児島県出身。

構成＝小山俊正、三代崇

写真＝中野義昌、相田克己、圓岡紀夫