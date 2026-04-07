球団発表ブルージェイズはオースティン・ボス投手をメジャー出場前提の40人枠から外し、事実上の戦力外（DFA）とした。ジョシュ・フレーミング投手を登録した。33歳のボスは昨年ロッテでプレーし、22試合登板で3勝9敗、防御率3.96を記録。ホワイトソックスとマイナー契約を結んだが、開幕前に自由契約に。ブルージェイズとマイナー契約を結び、5日にメジャー昇格したばかりだった。ブルージェイズはこの日からドジャース3連