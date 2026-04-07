【モデルプレス＝2026/04/07】なにわ男子の藤原丈一郎が、新柔軟剤ブランド「FANDLY」のブランドアンバサダーに就任。藤原を起用した新WEB CM「肌いたわる新柔軟剤 FANDLY誕生」篇が4月7日より公開された。【写真】なにわ藤原、花びらが舞う幻想的な空間で穏やかに語りかける◆藤原丈一郎、初の柔軟剤CM出演フローラルな花びらが舞う幻想的な空間を舞台に、藤原が「香りも良くて、肌にもやさしい。そんな柔軟剤、いいよね」と穏や