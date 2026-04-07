なにわ男子・藤原丈一郎、初の柔軟剤CM出演 白い爽やかなシャツをまとい登場
【モデルプレス＝2026/04/07】なにわ男子の藤原丈一郎が、新柔軟剤ブランド「FANDLY」のブランドアンバサダーに就任。藤原を起用した新WEB CM「肌いたわる新柔軟剤 FANDLY誕生」篇が4月7日より公開された。
【写真】なにわ藤原、花びらが舞う幻想的な空間で穏やかに語りかける
フローラルな花びらが舞う幻想的な空間を舞台に、藤原が「香りも良くて、肌にもやさしい。そんな柔軟剤、いいよね」と穏やかに語りかけるシーンから始まる。目を閉じて心地よく息を吸い込む、思わず見入ってしまうようなリラックスした表情や、シルクのような白い布がなびく美しい映像とともに、「肌いたわる、新柔軟剤、誕生」「独自処方ヒアルロン酸柔軟成分配合」といった商品の特長が表現される。ラストシーンでは、布の中から顔をのぞかせた藤原が穏やかに微笑みながら「うるふわベールで、なめらかな肌ざわりへ」と語りかけ、やさしさと心地よさを感じさせる印象的な余韻を残す。藤原の自然体でリラックスした表情と幻想的な演出を通じて、上質な香りと肌へのいたわりを両立した新しい柔軟剤体験を伝えるWEB CMとなっている。
撮影現場には、白い爽やかなシャツをまとった藤原が登場。撮影前、スタッフから商品説明を受けている際は、冗談交じりのコメントで場を和ませる一幕も見られ、終始リラックスした雰囲気で撮影が進んだ。一方で、カメラが回ると表情は一変。穏やかな声とやわらかな表情で、見る人を優しく包み込むような世界観を丁寧に表現していく。撮影の合間には、商品についてスタッフと会話を交わす場面も。「使い分けてもいいのかなと思って。平日はこれ、休日はこっち、みたいな」と、自身なりの楽しみ方を語るなど、WEB CM本編では見られない藤原の素顔も垣間見える撮影現場となった。（modelpress編集部）
― 今回のWEB CM出演が決まったときのお気持ちを教えてください。
素直にすごく嬉しかったですね。柔軟剤のWEB CMに僕も出たいなぁと思ってたら、まさかこんなタイミングでお声を頂けて、まず嬉しかったです。そして、親にあまり仕事の報告はしないんですけど、今回は親に連絡して…！お母さんに連絡しました。そしたら、「いつ撮影なん？！いつ発売なん？！いつ、どこで売るん？！」ってめっちゃ聞いてきて（笑）。そういう情報は親にも言えなかったので、「ごめん。もうちょっとで発表するから楽しみにしといて」というのは伝えました。
― WEB CM／キービジュアル撮影の感想や見どころを教えてください。
今回、藤原丈一郎が1人で撮影だったので、いつも「なにわ男子」のメンバーが隣に6人いるので、そのわちゃわちゃ感が無くてちょっと静かだったんで寂しかったです。今回はFANDLYさんと一緒に、布を顔の近くにして撮影させていただいたりだとか、あとは実際に香りを嗅いでみてすごく良い香りだったので、その香りだったり、優しさだったり、そういったものを表現しながら撮影させていただきました。是非お店などで、藤原丈一郎、そしてFANDLYを探していただけたらなと思います。
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【写真】なにわ藤原、花びらが舞う幻想的な空間で穏やかに語りかける
◆藤原丈一郎、初の柔軟剤CM出演
フローラルな花びらが舞う幻想的な空間を舞台に、藤原が「香りも良くて、肌にもやさしい。そんな柔軟剤、いいよね」と穏やかに語りかけるシーンから始まる。目を閉じて心地よく息を吸い込む、思わず見入ってしまうようなリラックスした表情や、シルクのような白い布がなびく美しい映像とともに、「肌いたわる、新柔軟剤、誕生」「独自処方ヒアルロン酸柔軟成分配合」といった商品の特長が表現される。ラストシーンでは、布の中から顔をのぞかせた藤原が穏やかに微笑みながら「うるふわベールで、なめらかな肌ざわりへ」と語りかけ、やさしさと心地よさを感じさせる印象的な余韻を残す。藤原の自然体でリラックスした表情と幻想的な演出を通じて、上質な香りと肌へのいたわりを両立した新しい柔軟剤体験を伝えるWEB CMとなっている。
◆藤原丈一郎、白い爽やかなシャツをまとい登場
撮影現場には、白い爽やかなシャツをまとった藤原が登場。撮影前、スタッフから商品説明を受けている際は、冗談交じりのコメントで場を和ませる一幕も見られ、終始リラックスした雰囲気で撮影が進んだ。一方で、カメラが回ると表情は一変。穏やかな声とやわらかな表情で、見る人を優しく包み込むような世界観を丁寧に表現していく。撮影の合間には、商品についてスタッフと会話を交わす場面も。「使い分けてもいいのかなと思って。平日はこれ、休日はこっち、みたいな」と、自身なりの楽しみ方を語るなど、WEB CM本編では見られない藤原の素顔も垣間見える撮影現場となった。（modelpress編集部）
◆藤原丈一郎インタビュー（※一部抜粋）
― 今回のWEB CM出演が決まったときのお気持ちを教えてください。
素直にすごく嬉しかったですね。柔軟剤のWEB CMに僕も出たいなぁと思ってたら、まさかこんなタイミングでお声を頂けて、まず嬉しかったです。そして、親にあまり仕事の報告はしないんですけど、今回は親に連絡して…！お母さんに連絡しました。そしたら、「いつ撮影なん？！いつ発売なん？！いつ、どこで売るん？！」ってめっちゃ聞いてきて（笑）。そういう情報は親にも言えなかったので、「ごめん。もうちょっとで発表するから楽しみにしといて」というのは伝えました。
― WEB CM／キービジュアル撮影の感想や見どころを教えてください。
今回、藤原丈一郎が1人で撮影だったので、いつも「なにわ男子」のメンバーが隣に6人いるので、そのわちゃわちゃ感が無くてちょっと静かだったんで寂しかったです。今回はFANDLYさんと一緒に、布を顔の近くにして撮影させていただいたりだとか、あとは実際に香りを嗅いでみてすごく良い香りだったので、その香りだったり、優しさだったり、そういったものを表現しながら撮影させていただきました。是非お店などで、藤原丈一郎、そしてFANDLYを探していただけたらなと思います。
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