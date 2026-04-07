梅沢富美男が出演する、ローソン「からあげクン」40周年記念の新テレビCM「からあげクン ありがとう40周年」篇が7日から、全国で放送開始される。【画像】からあげクンからインスパイアされたステージ衣装の梅沢富美男1986年に発売された「からあげクン」は、幅広い世代に親しまれてきたローソンの看板商品。2026年4月15日に発売40周年を迎え、世界で最も販売されている揚げたてからあげブランドとしてギネス世界記録にも認定