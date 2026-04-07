◇インターリーグレッドソックス6―８パドレス（2026年4月5日ボストン）レッドソックスの吉田がパドレス戦に「6番・左翼」で出場。7試合目での今季初安打を含む4打数3安打3打点をマークした。3回2死三塁から右翼線へ適時二塁打。17打席目での今季初安打初打点をマークすると、6回は中前打、7回にも一時は同点となる右翼線への2点二塁打を放つと、代走を送られて交代した。ただチームは終盤に力尽き6―8で惜敗。アレッ