ついに出場全48か国が出揃った今年6月開幕の北中米ワールドカップ。3月のインターナショナルウィークでは欧州プレイオフ、大陸間プレイオフが行われ、出場6チームが決定した。英国『The Guardian』はなかでも欧州予選プレイオフ・パスBを勝ち抜いたスウェーデンに注目。一時は敗退が濃厚とされていたチームが見事に出場権を手に入れたストーリーについて触れていた。FWヴィクトル・ギョケレシュやFWアンソニー・エランガらを擁する