お得素材の豚こま肉で作る人気の中華おかず。丸めて揚げるひと手間で、肉感がありつつも、ほろっとほどけるやわらかさに仕上がります。香味野菜たっぷりのたれをかければ、鶏ももに負けない食べごたえの油淋鶏風に。いつもの豚こまが、ちょっと新鮮な一皿に変身です。『豚こま油淋鶏風』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……300g レタス……100g 〈たれ〉ねぎのみじん切り……小1/2本分（約40g） しょうがのみじん切り……1か