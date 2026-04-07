一人暮らしを始めるにあたり、さまざまな家電製品を購入するのが通例ですが、実家で使っていたものを、そのまま運んで使っているという人も多いはずです。筆者もその1人で、29歳になった現時点まで、TVを自分で購入したことがありませんでした。 これまでは、37インチ(多分ですが)の液晶TVを使い続けてきました。およそ15年ものですが、TVってなかなか壊れないですよね。しかし、じわじわと多くのコンテンツが高画質化して