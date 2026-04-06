信州にもサクラが咲き入学シーズンに入りました。6日は、各地で小中学校の入学式が行われ、新１年生が元気いっぱいに学校生活をスタートさせました。満開の桜の下、ピカピカのランドセルを背負い元気いっぱいに登校した1年生。新１年生「（ランドセルはどうですか？）うれしい。（何が楽しみ？）漢字書くの」保護者は「かわいいですね。上が男2人なので、女の子のランドセルがすごくカラフルでかわいい。あっという間