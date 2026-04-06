信州にもサクラが咲き入学シーズンに入りました。



6日は、各地で小中学校の入学式が行われ、新１年生が元気いっぱいに学校生活をスタートさせました。



満開の桜の下、ピカピカのランドセルを背負い元気いっぱいに登校した1年生。



新１年生

「（ランドセルはどうですか？）うれしい。（何が楽しみ？）漢字書くの」

保護者は

「かわいいですね。上が男2人なので、女の子のランドセルがすごくカラフルでかわいい。あっという間ですね。ずっと幼稚園でもいいかなって思っちゃいました、３人目は」





新１年生「（ランドセルを背負った気分は？）楽しい、重たくない。（頑張りたいことは？）算数」保護者は「いっぱい友達つくってもらって、好きな勉強いっぱいやってもらって、楽しく過ごしてもらえたらいいなって思います」新１年生「（楽しみなことは？）図工」長野市の古牧小学校には、今年94人が入学しました。初めての小学校。少し緊張した様子です。寺島努校長は「元気にあいさつをして、お友達や先生とよく話し、交通安全を守って小学校生活を楽しんで」とエールを送りました。県教育委員会によりますと、県内にある公立の小中学校は6日が入学式のピークで、小学校256校、中学校130校で行われました。