日産「オーラNISMO RS Concept」は、まさしく「走る実験室」ともいえる期待の存在だ2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」においてデビューした日産「AURA NISMO RS CONCEPT（オーラ ニスモ アールエス コンセプト）」。販売店への問い合わせなどの反響はどうなのでしょうか。首都圏の日産ディーラーに聞いてみました。【画像】超カッコイイ！ これが日産の新たな「“4WD”