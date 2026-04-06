日産「オーラNISMO RS Concept」は、まさしく「走る実験室」ともいえる期待の存在だ

2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」においてデビューした日産「AURA NISMO RS CONCEPT（オーラ ニスモ アールエス コンセプト）」。

販売店への問い合わせなどの反響はどうなのでしょうか。首都圏の日産ディーラーに聞いてみました。

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オーラNISMO RS コンセプトは、「ノートオーラNISMO」のボディに「エクストレイル NISMO」のパワーユニットを搭載したハイパフォーマンス・スポーツモデルであり、技術検証を行うことを目的としたコンセプトカーです。

ただし「将来的にはコンプリートカーとしての市販化」も視野に入れており、電動化時代における新たなモータースポーツの可能性を探る役割を担うという、今後の日産、そしてNISMOの活動を見据えるうえで重要なモデルといえます。

同モデルは、量産のコンポーネントを活用しつつ、レース参戦を見据えた技術検証を目的として「走る・曲がる・止まる」といったすべての性能向上を目指して開発されています。

ハンドリングにおいては、オーラNISMOからさらに広げられたトレッドとハイグリップタイヤ、4WD制御「NISMO tuned e-4ORCE」を採用し、高いトラクションと旋回性能を実現しています。

ブレーキについても強化されており、オーラNISMOに対し約100kg増加した重量を受け止めるべく、フロントに対向4ポッドの大型キャリパー、リアに対向2ポッドのキャリパーのブレーキを採用しています。

市販モデルであるオーラNISMOのパワーユニットには、1.2リッターの発電用エンジン（最高出力160kW／最大トルク103N・m）にフロント100kW／リア60kWのモーターを組み合わされています。

対してオーラNISMO RS コンセプトでは、1.5リッターターボの発電用エンジン（106kW／250Nm）＋フロントモーター150kW／リアモーター100kWの組み合わせとなり、大幅なパワーアップが見て取れます。

ボディサイズは、全長4260mm×全幅1880mm×全高1485mm、ホイールベースは2580mmです。

市販モデルであるオーラNISMOに対して、全長+140mm、全幅+145mm、全高-20mm（ホイールベースは変更なし）と、よりワイドで車高が低く設定されていることが分かります。

さらに、車重が1490kg（+100kg）と、現時点では1.5トンを切っていることにも注目です。

同モデルに対する反響を、2月中旬に首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。

「早くも『市販化はいつか』『予約できるのはいつからなのか』といったお問い合わせをいただいております。

現時点では販売の現場に情報が届いていないのでいずれも未定ですが、限定車かどうかによって販売方法が大きく変わってくると思われます」。

他の日産ディーラーにも問い合わせてみました。

「『どこで実車が見られるのか』あるいは『市販化はいつなのか』といったお問い合わせがありました。

まだまだ未知数のモデルですし、我々もなんともいえません。

余談ですが、当店の工場長が『発売されたら欲しい』と話していますし、50代以上のクルマ好きには特に刺さるモデルだと思いますね。

個人的にも市販化が楽しみな1台です」。

日産ディーラーのスタッフも期待しているオーラNISMO RS コンセプトの市販化に期待したいところです。