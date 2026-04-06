KIRITOとLM.Cによる初のツーマン公演＜SPECIAL VERSUS LIVE『CONTACT』KIRITO vs LM.C＞が4月4日、東京・Kanadevia Hall(TOKYO DOME CITY HALL)にて開催された。1994年に結成、2006年4月12日に解散を表明したバンドPIERROT。そのヴォーカリストであるキリト(KIRITO)と、ギタリストのアイジ(Aiji)が、現在の活動形態で対峙することとなったのが本公演だ。LM.CKIRITO改めて事実関係を整理しておくと、PIERROT解散後、キリトはAngelo