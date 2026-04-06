新生活が始まる春。気持ちよい空間を保ちたいと思いながらも、忙しいと掃除はついあと回しになりがちではないでしょうか。「掃除を無理なく続けるコツがあります」というのは、ナチュラルクリーニング講師として活動する本橋ひろえさん。今回は、洗剤づくりの仕事での知見を活かし、汚れをためない掃除のコツを教えてもらいました。どんな家にも発生する「ホコリ」は“増える汚れ”どんな家でも発生し、防ぐことのできない汚れがあ