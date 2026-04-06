まもなく日本市場でも販売開始2026年3月18日、レクサスの米国法人は、8代目となる新型「ES（2026年モデル）」を発売しました。日本では今春の発売を予定している新型ESですが、ユーザーから寄せられている反響について、首都圏のレクサスディーラーに問い合わせてみました。ESは、1989年のレクサスブランドの立ち上げ時、フラッグシップセダン「LS」とともに販売を開始し、これまでに80以上の国や地域で販売されてきたモデ