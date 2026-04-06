初の快挙です！女子高校野球の頂点を決める「全国高等学校女子硬式野球選抜大会」、4日、東京ドームで決勝戦が行われ佐久長聖高校が県勢初となる「全国一」に輝きました。実況「女子高校野球日本一が決まります」全国から57チームが出場したこの大会。かつてプロ野球・広島などでプレーした野々垣武志監督のもと、創部4年で決戦の地、東京ドームに駒を進めた佐久長聖高校。決勝の相手は前回準優勝の強豪、