初の快挙です！



女子高校野球の頂点を決める「全国高等学校女子硬式野球選抜大会」、4日、東京ドームで決勝戦が行われ佐久長聖高校が県勢初となる「全国一」に輝きました。



実況

「女子高校野球日本一が決まります」



全国から57チームが出場したこの大会。



かつてプロ野球・広島などでプレーした野々垣武志監督のもと、創部4年で決戦の地、東京ドームに駒を進めた佐久長聖高校。決勝の相手は前回準優勝の強豪、大阪の履正社です。





信州からも多くの応援団が駆け付ける中、試合は1回に履正社が先制します。迎えた3回、1アウト2塁の場面で…。実況「ピッチャーがさばくが悪送球、その間にランナーが生還！」さらに4回には実況「初球から行った、右中間、抜けた」スリーベースヒットで佐久長聖が逆転に成功。その後5回、再び逆転を許しますが迎えた最終回。佐久長聖、満塁のチャンスで…。実況「ゴロになったその間に3塁ランナーホームイン」さらに押し出しのフォアボールで逆転に成功。そして…実況「初球から行った一塁ベースを踏んだ。佐久長聖高校、初めての決勝で初優勝を成し遂げました」創部からわずか4年、佐久長聖・女子硬式野球部が全国57チームの頂点に輝きました。髙原千鶴主将「勝ててほっとしています。ピンチの時でもチャンスの時でも応援のおかげで乗り越えられたかなと思います」野々垣武志監督「本当にうれしいです。みんな本当に一つになって頑張ってくれて言うことないです」