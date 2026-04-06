7日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『上田と女がDEEPに吠える夜』(毎週火曜23:59〜)では、新年度・新学期に考えたい令和のリーダーシップ論として「上手な叱り方」を特集。SPゲストとして菊池風磨(timelesz)が出演し、上田晋也、若槻千夏、近藤サト、高橋みなみ、宮本美季らとともに、今の時代の“伝え方”について語り合う。 (左から)菊池風磨、上田晋也近年はハラスメントへの意識の高まりや、若手に辞められることへの