【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMAでは、開局10周年を記念し、4月11日15時から12日22時にわたり特別番組「30時間限界突破フェス」を生放送する。番組内の企画として「市川團十郎を笑わせたら1000万円」「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」「あざとくて何が悪いの？特別版」を放送することが決定した。ME:I・AYANE、会いたいアーティスト明かす◆“あざとカラオケ”5年ぶり放送「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あ