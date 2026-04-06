地域の住民が集まってサクラを愛でるお花見イベントが4月5日、高知市で行われました。高知市北久保にある「さくらビレッジ」で開かれたお花見イベント「さくらまつり」。このイベントは地域の人たちに見頃のサクラを楽しんでもらおうと飲食業やスポーツ関連事業を手掛けるセントラルグループが開いたものです。会場には約20の飲食ブースなどが並び、訪れた人は青空のもと、140本のソメイヨシノが満開となった桜