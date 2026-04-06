先週3日金曜日の夕方。静岡市清水区「由比漁港」。（記者）「サクラエビ漁解禁から5日遅れとなったきょう(3日)、由比港では初漁に向けて準備が進められています」今回、取材班が漁へ同行させてもらうのは、船長の望月俊成さんと息子の宥佑さん親子で操業する｢大福丸｣です。（大福丸望月 宥佑さん）「基本的にサクラエビ漁は春も秋も初日は操業メインよりも調査がメインなので、全体をみて、どこに住み着いてくれているのかという