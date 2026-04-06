朝比奈彩さんが、自身のYouTubeチャンネルに『朝比奈彩のスキンケア雑談｜長年愛用のアイテムから気になるアイテムまでいろいろ【花粉がやばい！】』という動画を投稿。雑談企画の中で、花粉症だという朝比奈さんが愛用品を紹介してくれました。【関連】ヘア＆フェイスケアが同時に叶う♪朝比奈彩も愛用の人気アイテム「マジで使ってる」朝比奈さんが花粉対策のために使っているアイテムがこちら！■イハダの花粉等付着抑制スプレ